Das Mutterglück sieht man ihr förmlich an! Vor einigen Tagen verriet Claire Danes (39) in einer Radioshow, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Zusammen mit ihrem Ehemann Hugh Dancy (42) hat die Homeland-Darstellerin schon einen fünfjährigen Sohn. Jetzt präsentierte sich die Schauspielerin zum ersten Mal seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft auf dem roten Teppich: Claires Bäuchlein kann sich bereits sehen lassen!

In einem weißen, wadenlangen Kleid rockte die bald zweifache Mami den Red Carpet des Tribeca Film Festivals in New York City. Entspannt posierte Claire für die Fotografen und rückte ihren eindeutig vorhandenen, gar nicht mehr ganz so kleinen Babybauch perfekt ins Licht. Auch der tiefe Ausschnitt ihres sommerlichen Kleides konnte nicht von den glücklichen Umständen der werdenden Mama ablenken, die fröhlich in die Kamera strahlte.

In der Howard Stern Show gab die die vierfache Golden Globe-Gewinnerin auch schon ein Detail preis. Sie erzählte der amerikanischen Radiolegende Howard Stern (64), dass sie aktuell ungefähr im sechsten Schwangerschaftsmonat sei – das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes oder mögliche Namen verriet sie allerdings nicht.

Nicholas Hunt/Getty Images Hugh Dancy und Claire Danes

Ilya S. Savenok / Freier Fotograf / Getty Images Claire Danes, Schauspielerin

Jason Merritt/Getty Images Claire Danes, Schauspieler

