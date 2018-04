Jennifer Lopez (48) hat mit ihren drei gescheiterten Ehen schon so manches Liebes-Drama hinter sich. Mit ihrem neuen Schatz Alex Rodriguez (42) schwebt die Sängerin jetzt allerdings trotzdem wieder auf Wolke Sieben. Eine vierte Hochzeit steht bei dem Popstar aber noch nicht an – oder etwa doch? Ihr neuester Songtext sorgt bei ihren Fans jedenfalls für reichlich Spekulationen: Verlangt J.Lo darin etwa einen Verlobungsring von ihrem Schatz?

Bei den Billboard Latin Music Awards präsentierte die zweifache Mutter ihren neuen Song "El Anillo", auf Deutsch "Der Ring". Die Zuschauer interessierten sich aber weniger für ihre Hammerperformance, als für die Lyrics. In dem Track heißt es nämlich: "Du gibst mir so viel, dass ich manchmal denke, ich habe schon alles. Aber wann werde ich den Ring bekommen?" Ist das etwa eine versteckte Botschaft an den 42-Jährigen?

Die Schauspielerin streitet das vehement ab. In einem Interview mit dem Radio Sender Beats 1 erklärte sie, dass sie mit A-Rod nichts überstürzen möchte: "Früher habe ich das gemacht. Jetzt bin ich aber ein bisschen erwachsener und ich möchte, dass die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen."

