Geht's noch heißer? Für ihren Geburtstag jettete Shirin David (23) Anfang April nach Dubai und machte ihre Follower mit coolen Beachlooks und sexy Schnappschüssen so richtig neidisch. Zurück in Deutschland schwelgt die YouTuberin noch immer in Erinnerungen an den Traumurlaub – und postete jetzt ein knackiges Throwback auf Instagram: Im Bikini kniet die Fashionista im Meer und stellt ihre verführerischen Kurven zur Schau. "Meine aktuelle Stimmung!", betitelt Shirin das Foto – und sahnt schlappe 230.000 Likes in nur knapp 20 Stunden ab!



