Keine Muttermilch mehr für Emil-Ocean? Mama Janni Hönscheid (27) liebt es, ihren Sohnemann zu stillen – und das auch gerne in der Öffentlichkeit. Denn die Profisurferin hat eine klare Meinung: Beim Füttern ihres Sprösslings fließe die Liebe von ihr zu ihm. Genau an diesem nahezu spirituellen Vorgang möchte die Sportlerin auch ihre Community teilhaben lassen und teilt so manches Foto auf Social Media. Damit könnte jetzt allerdings Schluss sein: Emil-Ocean speist plötzlich wie ein Erwachsener am Tisch.

Aktuell befindet sich Familie Hönscheid/Kusmagk auf einer Korsika-Rundreise. Janni und Peer (42) mieteten kurzerhand ein "Zuhause auf Rädern" und stürzten sich mal wieder in ein Reiseabenteuer. Mit dabei natürlich auch Nachwuchs Emil-Ocean, dessen Entwicklung auf der französischen Insel selbstverständlich nicht Halt macht. "Seit ein paar Wochen sitzt Emil-Ocean jetzt schon mit uns am Tisch und erkundet mit großem Spaß und Neugierde die verschiedensten Geschmacksrichtungen", ließ Papa Peer auf Instagram verlauten. Die Emojis für Baguette, Ananas und Avokado lassen vermuten: Jannis Muttermilch ist damit wohl kaum gemeint.

Seinen Spaß an der Erkundungslust seines Sohnes kann der Moderator nicht verbergen: "Für mich als Vater ist es eine riesige Freude, diese Momente zu erleben und mit jeder Reaktion etwas über unseren Sohn zu erfahren, ihn zu verstehen und besser kennenzulernen." Auf feste Nahrung beschränkt hat sich der wasserliebende Wirbelwind anscheinend aber noch nicht. Erst vor wenigen Tage postete seine Mama nämlich noch eines der viel diskutierten Stillpics.

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und ihr Sohn Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk mit Sohnemann Emil-Ocean auf Korsika

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid mit Emil-Ocean in ihrem "Zuhause auf Rädern"

