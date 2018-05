Chris Töpperwien ist wohl endgültig in Hollywood angekommen! 2011 entschied sich der Unternehmer, in die USA auszuwandern. Tatsächlich feierte er wenig später mit seinem Currywurst-Truck riesige Erfolge. Der Gastronom hatte sich mit seiner Delikatesse sogar einen so großen Namen gemacht, dass das VOX-Format Goodbye Deutschland auf ihn aufmerksam wurde und ihn fortan mit der Kamera begleitete. Aber nicht nur die Fernsehmacher haben ein Auge auf den 44-Jährigen geworfen: Mittlerweile pflegt er auch enge Bekanntschaften zu einigen Hollywood-Promis!

Vor wenigen Tagen trauten Chris' Follower ihren Augen kaum: Der Currywurst-König konnte doch tatsächlich ein gemeinsames Foto mit Michael Jacksons (✝50) Tochter Paris (20) abstauben. "Wir haben uns in unserer gemeinsamen Stammbar in L.A. kennengelernt. Ich hatte sie da schon ein paar Mal vorher gesehen, sie mich wohl auch. Jetzt hat sie mich einfach angequatscht, woher meine Kette ist. Das war eine von meiner eigenen Marke, da kamen wir direkt ins Gespräch", erinnert sich der TV-Star gegenüber Bild an die Promibegegnung. Der Wahlamerikaner verstand sich auf Anhieb mit der 20-Jährigen und konnte sich aufgrund ihrer fehlenden Starallüren bestens mit ihr unterhalten.

Doch bei einem lockeren Gespräch blieb es nicht. Paris machte sogar Chris' Instagram-Seite ausfindig und markierte das gemeinsame Foto aus der Bar mit einem "Gefällt mir". "Sie ist ein total entspanntes Mädchen, hat unser Foto ja auch mit 'Rock'n'Roll' kommentiert", schwärmt der 44-Jährige.

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Reality-TV-Star

RTL/Stefan Menne Chris Töpperwien und Magdalena Kalley bei "Das Sommerhaus der Stars"

