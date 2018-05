Hat sie sich schon einen Neuen geangelt? Seit dem Liebesaus von Jennifer Lawrence (27) und Darren Aronofsky (49) soll die Schauspielerin ziemlich am Boden sein. Sie gab kürzlich sogar zu, den "Mother"-Regisseur immer noch zu lieben. Jetzt könnte der Hunger Games-Star jedoch Trost in den Armen eines anderen gefunden haben: Die Blondine wurde mit Filmemacher David O. Russell (59) in New York gesichtet.

Wie die Daily Mail berichtet, hätten die beiden drei Stunden lang bei einem Nobelitaliener gegessen und den Abend danach bei einem kuscheligen Spaziergang ausklingen lassen. Arm in Arm schlenderten sie durch die Straßen der Großstadt und hatten dabei sichtbar gute Laune. Dass es sich dabei um ein richtiges Date gehandelt haben könnte, ist jedoch auszuschließen: "Da ist nichts Romantisches zwischen Jen und David, es ist rein freundschaftlich und geschäftlich", verriet ein Insider E! News. Der 59-Jährige überlege nämlich, seiner Lieblingsschauspielerin nach "Silver Linings Playbook", "American Hustle" und "Joy" in seinem nächsten Film erneut eine Rolle zu geben.

Dass wirklich etwas zwischen der Darstellerin und dem Regisseur läuft, ist allerdings nicht nur wegen ihrer guten Arbeitsbeziehung unwahrscheinlich: Angeblich soll die 27-Jährige neben Darren auch noch Ex-Freund Nicholas Hoult (28) nachhängen. Sie soll ihn noch als "Liebe ihres Lebens" bezeichnen und Überlegungen dazu angestellt haben, wie sie den "Warm Bodies"-Star zurückgewinnen könne.

Jason Merritt/Getty Images Jennifer Lawrence und David O. Russell bei den Oscars 2016

Robin Marchant / Freier Fotograf Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky gemeinsam auf der Bühne in New York

WENN Jennifer Lawrence und Nicholas Hoult

