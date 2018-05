Er räumt mit der Vergangenheit auf! Obwohl es um seine Band Tokio Hotel in den letzten Jahren eher ruhig geworden ist, ist Gitarrist Tom Kaulitz (28) aktuell in aller Munde – und zwar wegen seiner Beziehung zu Topmodel Heidi Klum (44)! Die Liebe der beiden wird vielfach diskutiert, und das vor allem wegen der 16 Jahre Altersunterschied, der zwischen den beiden Medienstars liegt. Ernst scheint es den Turteltauben aber allemal zu sein: Tom lässt sich jetzt sogar von seiner Noch-Ehefrau Ria Sommerfeld scheiden – steckt die gemeinsame Zukunftsplanung mit Heidi etwa dahinter?

Ja, richtig gehört! Der Zwillingsbruder von Sänger Bill Kaulitz (28) ist tatsächlich schon unter der Haube. Der Bund fürs Leben war die Hochzeit mit der 33-Jährigen Kosmetik-Unternehmerin aber nicht, wie sich 2016 bereits nach nur wenigen Monaten Ehe abzeichnete. Als Grund für das damalige Liebes-Aus, das nach insgesamt fünf gemeinsamen Jahren folgte, gab der Rocker "unüberbrückbare Differenzen" an. Wie Bild berichtet, zieht Tom aber erst jetzt den endgültigen Schlussstrich: Er soll seine Anwälte jetzt damit beauftragt haben, sich um die Scheidung von Ria zu kümmern!

Wenn alles nach Plan läuft, soll der 28-Jährige schon in wenigen Monaten offiziell wieder ein freier Mann sein. Auf Unterhalt und Ansprüche wolle Ria verzichten, wie es aus dem Umfeld des Ex-Paares heißen soll. Ein Insider will wissen: "Sie möchte alles so schnell wie möglich hinter sich bringen."

AEDT / WENN.com Tom Kaulitz im Kino Babylon Berlin 2014

Facebook / Ria Sommerfeld Ria Sommerfeld und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

