Die siebte Sendung der beliebten Unterhaltungsshow Let's Dance sorgte für eine böse Überraschung! Nach der romantischen Rumba von GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und ihrem Profipartner Christian Polanc zum Liebeskummerlied "Another Love" von Tom Odell (27) kippte die Stimmung im Studio schlagartig: Der strenge Juror Joachim Llambi (53) fand die Performance des blonden Wirbelwinds so schlecht, dass er ihr seine Bewertung verweigerte. In die nächste Runde haben es Iris und Christian trotzdem geschafft! Gegenüber Promiflash verriet das Dance-Duo, ob sie sich überhaupt darüber freuen können.

Mit Buhrufen ging das Publikum gestern Abend in Köln auf die Barrikaden und auch die 26-Jährige war sichtlich mitgenommen. Wie Promiflash live vor Ort beobachten konnte, musste sie im Laufe der Show immer wieder gegen ihre Tränen ankämpfen. Nach der Entscheidung stand das enttäuschte Tanzpaar gegenüber Promiflash Rede und Antwort. Auf die Frage, ob sie sich überhaupt darüber freuen könnten, dass sie nicht rausgeflogen sind, antwortete Christian: "Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt erst einmal die Show vorbei ist. Wir müssen das alles erst einmal sacken lassen und dann werden wir sehen." Iris, die sichtlich um Fassung rang, nickte nur zustimmend.

"Jeder kann Kritik ab und ich bin lange genug Profi, um zu wissen, was gut war und was man verbessern muss", führte "Let's Dance"-Urgestein Christian weiter aus. "Der Ton macht immer noch die Musik. Jeder lebt für diese Sendung hier und gibt sein ganzes Herzblut und das hat keiner verdient." Glaubt ihr, dass sich sein Schützling das Nicht-Urteil sehr zu Herzen nimmt? Stimmt ab!

