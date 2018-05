Seit dem 23. April hat das britische Königshaus ein neues Mitglied: Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) bekamen einen weiteren Sohn namens Louis (30). Seit der Name des königlichen Sprosses bekannt ist, steht auch schon das nächste wichtige Ereignis in seinem noch jungen Leben an: die Taufe! Unter Royal-Fans dürfte deshalb sicher schon die Frage aufgekommen sein: Wann kann mit der kirchlichen Zeremonie zu Ehren Louis' gerechnet werden?

Obwohl die Prinzessinnen und Prinzen traditionell früh getauft werden, fällt der Mai für die Taufe flach: Die Briten stecken derzeit noch in den Vorbereitungen einer anderen wichtigen Festivität – Prinz Harry (33) wird am 19. Mai seine Liebste Meghan Markle (36) heiraten. Die Zeitung The Sun berichtete deshalb bereits, dass erst der Juni oder Juli für den christlichen Ritus infrage kommt. Die gesamte royale Großfamilie wird zu diesem Ereignis wahrscheinlich leider auch nicht zusammenkommen, immerhin steht der Säugling in der Thronfolge erst an fünfter Stelle und damit sehr weit hinten.

Auch wenn die Feierlichkeiten nur im engsten Kreis stattfinden werden: Spätestens zu diesem Anlass werden endlich die nächsten Schnappschüsse des Knirpses veröffentlicht – höchstwahrscheinlich in dem Kleidchen, in dem auch schon seine Geschwister George (4) und Charlotte (3) getauft wurden. Bisher bekam die Öffentlichkeit das Baby nur kurz am Tag seiner Geburt in eine Decke eingewickelt zu sehen.

Jack Taylor / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Baby Louis vor dem St. Mary's Hospital

Anzeige

Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in der Westminster Abbey in London

Anzeige

Instagram.com/kensingtonroyal Herzogin Kate mit ihrer Tochter Charlotte bei deren Taufe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de