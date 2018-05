Sie ist einfach eine Kämpfernatur! Von 2011 bis 2013 bereicherte Anne Wünsche (26) den beliebten Cast der Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht und spielte darin den Seriencharakter Hanna Fischer. Dafür liebten sie ihre Fans – Segen und Fluch zugleich. Denn nachdem die Schauspielerin aus der Serie ausgestiegen war, blieb der BTN-Rollenstempel an ihr haften, es dauerte bis zu ihrem nächsten Engagement. Mit Promiflash sprach Anne nun darüber, wie sehr sie um neue Schauspieljobs kämpft.

Immer noch werde sie mit ihrem BTN-Charakter Hanna in Verbindung gebracht und von Fans auf ihre frühere Rolle in der Reality-Soap angesprochen, erzählte sie im Interview mit Promiflash auf Mallorca. Doch dieses Schauspielkapitel will die Verlobte von BTN-Star Henning Merten jetzt endgültig hinter sich lassen. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat sie bereits gemacht. So ergatterte Anne kürzlich eine Nebenrolle in der Daily Soap GZSZ. Wie hat sie das geschafft, wo sie doch immer wieder als BTN-Hanna abgestempelt wurde? "Viele, viele Castings. Überall anmelden bei den Agenturen. Immer sagen: 'Doch ich kann das'", verriet Anne.

Erst in zwei bis drei Monaten wird die hübsche Blondine bei GZSZ zu sehen sein. Welche Rolle sie dann im Kollekiez übernehmen wird, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Doch das ganze große Ziel der 26-Jährigen ist es nicht, auf den heimischen TV-Bildschirmen zu erscheinen. Sie will es auf die Kinoleinwand schaffen. Was meint ihr – wird Anne das gelingen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche mit ihren Kindern Miley und Juna

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche

YouTube / Anne Wünsche Anne Wünsche und Henning Merten, Netzstars

