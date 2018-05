Am Freitag tanzten Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39) eine romantische Rumba zu "Another Love" von Tom Odell (27). Allerdings fand nicht jeder Juror die Darbietung so bezaubernd: Joachim Llambi (53) verweigerte erstmals in der Let's Dance-Geschichte sein Urteil. Dieser Schock saß tief, doch auf ihre Supporter ist Verlass. Iris und Christians Fans haben die beiden nach dieser Klatsche wieder aufgebaut!

Die Tränen konnten ihre Follower wohl ein wenig trocknen. Via Instagram bedankte sich das Tanzpaar bei den Zuschauern: "Vielen Dank für die unglaublich vielen positiven Nachrichten und eure Unterstützung! Das gibt Iris und mir viel Kraft und Motivation", schrieb Christian. Auch der GZSZ-Darstellerin verschlug der tolle Support glatt die Sprache: "Tausend Dank für die vielen lieben Worte. Das bedeutet mir wahnsinnig viel und tut echt gut."

Nicht nur ihre Community, auch ihre Mitstreiter auf dem Tanzparkett standen hinter der Schauspielerin. Vor allem Julia Dietze (37) war über Joachims Entscheidung fassungslos. "Hier stehen jede Woche Menschen und Künstler, die sich wirklich sehr bemühen und ihr Bestes geben, deshalb kann so manche Kritik auch wehtun", betonte sie im Promiflash-Interview nach der Show.

