Am Mittwoch startet Bachelor in Paradise – die Flirt-Sendung, in der verschmähte Kuppelshow-Kandidaten wieder auf Liebessuche gehen. Erste Fotos aus Thailand versprechen: Die Auftaktsendung wird romantisch. Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco bekommen eines der ersten Dates zugeteilt und können sich näher kennenlernen. Doch eine rosige Zukunft als Paar bekommen diese beiden wohl nicht: Denn Evelyn teilt eine Ohrfeige aus!

Ein RTL-Trailer heizt die Spannung und die Vorfreude an. In einer Szene scheint Domenico zum Lippen-Angriff übergehen zu wollen und beugt sich zu Evelyn runter. Die Blondine will sich am Stand aber nicht küssen lassen. Im Gegenteil, die 29-Jährige verpasst dem Vollblutitaliener eine Backpfeife. Um ihrer Tat zusätzlich Nachdruck zu verleihen, schreit sie laut: "Du A****loch!"

Mit dieser Reaktion rechnet der 35-Jährige überhaupt nicht, wie sein mehr als verdutztes Gesicht beweist. Was für ein knallharter Start auf der Insel! Ob sich die angespannte und aufgeladene Stimmung zwischen Evelyn und Domenico noch legen wird? Oder fliegt die quirlige Düsseldorferin in der ersten Sendung direkt raus? Was meint ihr? Stimmt ab!

