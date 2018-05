Ist Travis Scott (26) gar nicht der Vater von Baby Stormi? Schon kurz nach der Geburt flammten im Netz erste wirre Theorien auf: Fans behaupteten zu erkennen, dass Kylie Jenner (20) ihren Freund mit Bodyguard Tim Chung betrogen habe und ihr erstes Kind eigentlich während einer Liaison mit ihm entstanden sei. Zugegeben,

Stormi und Tim sehen sich verblüffend ähnlich. Auch wenn das Ganze bislang noch in die Kategorie Gerüchteküche einzuordnen ist, verrät Promiflash die drei wichtigsten Fakten über den heißen Leibwächter.

1. Job

Bekannt wurde Tim als einer der persönlichen Bodyguards des Kardashian-Jenner-Clans. Außer für Kylie arbeitete er in der Vergangenheit unter anderem für Kim (37), Kourtney (39) und deren Kids. Wie Fotos auf seinem Instagram-Profil beweisen, ist der Personenschützer ganz nebenbei als Cop beim Los Angeles Police Department beschäftigt.

2. Hobbys

Während Tim in seiner Arbeitszeit für Recht, Ordnung und Schutz sorgt, wagt er in seiner Freizeit selbst erste Schritte ins Showbiz – naja, zumindest fast. Der Typ mit dem fesselnden Blick steht nämlich hin und wieder – völlig zu Recht – vor der Linse von Fotografen. Unter anderem ließ er sich zuletzt von Marcus Watts ablichten. Neben den professionellen Schnappschüssen scheint Tim privat eher auf andere Fotos zu setzen. Sein Social-Media-Profil ist voll von coolen Spiegelselfies – damit ist er bei den Kardashians absolut an der richtigen Adresse, schließlich sind vor allem Kylie und Kim für solche Bilder bekannt. Neben der Fotografie interessiert sich der Polizist offenbar für Sport. So steht er nicht nur selbst für das LAPD-Basketballteam auf dem Platz, wenn er Zeit hat, verschlägt es ihn gerne auch mal ins Baseball-Stadion, um die Los Angeles Dodger's anzufeuern.

3. Familie

Dass Tim für die bekannteste Schwesternschar der USA arbeitet, könnte Zufall sein. Wenn man sich allerdings seine eigene Familie anschaut, wird deutlich: Der Mann hat Erfahrung mit Frauen, vielen Frauen. Das verriet er pünktlich zum nationalen Geschwistertag im Netz: "Mit fünf Schwestern aufzuwachsen war wirklich ein Abenteuer. Sie sind zu wunderbaren Frauen herangewachsen."

