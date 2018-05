Eigentlich ist Kourtney Kardashian (39) gerade superhappy mit ihrem 13 Jahre jüngeren Freund Younes Bendjima. Ihr Glück wird dennoch von ihrem Ex-Freund und seiner Neuen überschattet. Dass Scott Disick (34) mit der 15 Jahre jüngeren Sofia Richie (19) zusammen ist, soll Kourtney nie gepasst haben. Jetzt planen die beiden angeblich sogar eine Hochzeit und Kinder – was nicht nur die älteste Kardashian-Schwester auf die Palme bringen soll!

Da Scott immerhin der Vater von ihren drei Kindern ist, hatte Kourt sich mittlerweile damit abgefunden, dass er mit Teengirl Sofia turtelt. Eine echte Zukunft sah sie für das ungleiche Paar offenbar ohnehin nicht. Stets hieß es, dass der Dreifach-Daddy noch auf eine Reunion mit der Mutter seiner Kinder hoffte. "Da gab es eine Zeit, in der er immer noch Kourtney zurück wollte. Aber jetzt ist sich Scott sicher, dass Sofia die Einzige ist, die er will", erklärte ein Insider jetzt gegenüber Radar Online. Auch die Familie der 19-Jährigen soll die Wände hochgehen: "Das ist ein Albtraum für Sofias Familie. Aber sie hat sich entschieden, den Rest ihres Lebens mit Scott zu verbringen und das kann ihr keiner ausreden."

Die beiden leben offenbar gerade nach dem Motto "Wir gegen den Rest der Welt". "Ihr Plan ist es, noch diesen Sommer zu heiraten. Entweder in Europa oder in L.A. und in der Zwischenzeit versuchen sie, schwanger zu werden", plauderte die Quelle weiter aus. Ob Kourtney die Trauung wohl boykottiert?

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian bei einer Gala in Los Angeles

Romain Maurice/ Getty Images Scott Disick und Sofia Richie

Paul Zimmerman/ Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian

