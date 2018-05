Ob die beiden so wieder ein gesundes Verhältnis zueinander aufbauen können, erscheint fraglich. Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes, Tochter True Thompson, musste Khloe Kardashian (33) Abscheuliches über ihren Liebsten Tristan Thompson (27) erfahren: Er hat sie während der Schwangerschaft gleich mehrfach betrogen. Dennoch will der Reality-Star die Beziehung zum NBA-Spieler retten – und dabei soll jetzt ein neues, strenges Regelwerk helfen.

Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life ausplauderte, laute Khloes neues Motto in Liebesdingen: Ich habe die volle Kontrolle! "Jetzt, wo sie wieder zusammen sind, hält sie ihn an einer extrem kurzen Leine. Er muss sich immer und überall bei ihr melden, auch von unterwegs. [...] Tristan hat ihr auch alle Passwörter für sein Smartphone gegeben und sie hat Zugang zu seinen Email-Konten", so die Quelle. Der Sportler dürfte im Moment keine andere Wahl haben, als brav nach Khloes Pfeife zu tanzen.

Die drohe dem Vater ihres Kindes nämlich damit, selbst bei einem noch so kleinen weiteren Fehltritt seinerseits ohne zu zögern zurück nach Kalifornien zu fliegen – und zwar mit Tochter True. Das wiederum dürfte wohl so gut wie jeder außer Tristan sehr begrüßen: Weder Khloes Familie noch ihre Fans sind sonderlich begeistert von der Tatsache, dass sie ihrem untreuen Freund trotz all der öffentlichen Demütigungen noch eine Chance gibt und bei ihm in Cleveland bleibt.

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

