Diese zwei Mädels sind ganz schön groß geworden – und ganz schön frech! Am Mittwoch nahm Michelle Hunziker (41) ihre Töchter Sole (4) und Celeste (3) mit auf Shoppingtour durch Mailand. Während andere Stars in der Mode-Metropole edle Roben erstehen, suchten die Moderatorin und ihre Kids nach neuem Spielzeug. Dabei können sich die Töchter der gebürtigen Schweizerin offenbar auch ohne teure Sachen super beschäftigen: Mamas Gesicht und Outfit waren an diesem Nachmittag der beste Zeitvertreib!

Während sich Sole eher ruhig verhielt, sorgte Celeste für einige Schmunzel-Momente: Die Dreijährige drückte ihre Mama ganz fest an sich, schleckte ihr dabei übers Kinn und kniff Michelle sogar noch verspielt in die Wangen. Die TV-Schönheit nahm die Neckereien ihrer Jüngsten gelassen hin und verzog auch keine Miene, als Celeste ihr T-Shirt leicht hochhob, um sich darunter zu verstecken. Ob der Familienausflug von erfolgreichem Shopping gekrönt wurde oder nicht – die Girls hatten ihren Spaß!

Für Michelle, die neben den zwei süßen Minis auch noch ihre erwachsene Tochter Aurora (21) hat, keine ungewöhnliche Situation: Vor einiger Zeit verriet sie im Promiflash-Interview, dass ihre jüngsten Mädchen sie gerne provozieren und ihre Grenzen austesten. "Sie versuchen jetzt wirklich zu gucken, wo ist Mamas Limit, bis wohin kann ich es mit ihr versuchen", erzählte die Moderatorin im Februar 2017. Sie gebe sich zwar Mühe, streng mit ihrem Nachwuchs zu sein – das sei jedoch leichter gesagt als getan.

Splash News Michelle Hunziker mit Tochter Celeste in Mailand

Splash News Celeste Trussardi, Tochter von Michelle Hunziker

BEP / Splash News Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste

