Feiert Joy Lee Juana Abiola-Müller (26) bald ihr Unter uns-Comeback? Als temperamentvolle Micki mischte sie die Schillerallee von 2009 bis 2015 mächtig auf. Gefunkt hat es zwischen ihr und Serienkollege Patrick Müller (30) aber nicht nur vor den Kameras – auch privat sind die Schauspieler seit mehreren Jahren glücklich miteinander verheiratet. Für ihre gemeinsame Tochter Loki, die im April 2015 auf die Welt kam, hängte Joy ihre Rolle damals an den Nagel. Die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit dem Lockenkopf müssen die Fans aber noch nicht aufgeben, wie Patrick Promiflash jetzt verriet. Eine Festanstellung könne der Serien-Kotzi zwar ausschließen, ein vorübergehendes Comeback seiner Liebsten jedoch nicht so ganz: "Also wenn das Angebot von der Serie kommen sollte, dann würde sie zwischenzeitlich gerne immer mal wiederkommen."



