Fünf Tage lang herrschte Funkstille beim sonst so mitteilungsfreudigen YouTube-Pärchen Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25). Die Zahl "12" in einem mysteriösen Video war der Auslöser für viele Spekulationen und am 12. Mai wurde das Geheimnis gelüftet: Bibi ist tatsächlich schwanger. Jetzt lassen die beiden ihre Community an ihrem neuen Leben teilhaben und endlich ist das Versteckspiel für Bibi vorbei: Sie griff dabei zu kuriosen Methoden!

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die werdende Mama überglücklich in einem Modegeschäft. Die ersten Besorgungen für ihren Nachwuchs hat die 25-Jährige offensichtlich schon gemacht, doch das war gar nicht so einfach: "Endlich in der Baby-Abteilung shoppen gehen, ohne mich zu verkleiden." Welche Maskerade sich Bibi hat einfallen lassen, um inkognito Kinderklamotten einkaufen zu können, verrät sie dabei aber nicht.

In einem Clip auf YouTube lösten die Webstars am Wochenende das tagelange Rätsel auf. Doch auch hier machten sie es bis zum Ende spannend: Der kurze Film endete mit einer eindeutigen Szene, in der Julian seiner Liebsten das Shirt anhebt, unter dem eine deutliche Wölbung zu erkennen ist.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Andreas Rentz/Getty Images for MCM & Beats Julian und seine Bibi

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

