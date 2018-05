Wer feuert einen Schuss im großen GZSZ-Special Ende Mai ab? Die Macher der beliebten Soap haben sich mal wieder ein spannendes Drehbuch für die XXL-Episode ausgedacht – und DAS hat es in sich. Eigentlich wollen Emily (Anne Menden, 32) und ihr Zwillingsbruder Philip (Jörn Schlönvoigt, 31) eine ausgelassene Geburtstagsparty auf Mallorca feiern, doch die Feier endet dramatisch und es fällt ein Schuss! Promiflash erklärt euch, warum Erik (Patrick Heinrich, 33) der Schütze sein könnte!

Im März tauchte Erik das erste Mal im GZSZ-Kiez auf, als Ehemann der temperamentvollen Shirin (Gamze Senol). Schnell wurde klar: Mit ihm ist nicht zu spaßen und der Mützenträger saß nicht ohne Grund acht Jahre lang im Gefängnis! Besonders John (Felix von Jascheroff, 35) ist dem Draufgänger ein Dorn im Auge. Der nachvollziehbare Grund: Der ehemalige Barkeeper steht auf die toughe Geschäftsfrau Shirin. Ist er seiner Frau vielleicht nachgereist und ein Eifersuchts-Drama ist schuld am Schuss? Eine durchaus wahrscheinliche GZSZ-Variante!

Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass es zwischen Shirin und John heiß hergeht. Aber wer der Schütze tatsächlich ist, behalten die Macher bisher für sich. Die Auflösung gibt es erst am 29. Mai – in Spielfilmlänge. Was meint ihr: Ist Erik der geheimnisvolle Unbekannte oder hält eine ganz andere Person die Waffe in der Hand? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D / Rolf Baumgartner John (Felix von Jascheroff), Shirin (Gamze Senol) und Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

MG RTL D / Sebastian Geyer Felix von Jascheroff und Gamze Senol beim GZSZ-Spezial auf Mallorca

MG RTL D/ Bernd Jaworek Kampagnen-Motiv des GZSZ-Specials auf Mallorca

