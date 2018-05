Influencer Riccardo Simonetti schwimmt auf einer Mega-Erfolgswelle! Vor einem Jahr lief seine erste eigene TV-Show "Riccardo's Dream Date" im Fernsehen. In dem Format traf er sich mit den Stars und Sternchen, sprach mit ihnen über ihre Träume und erfüllte ihre individuellen Wünsche. Jetzt der Hammer: Die Riccardo-Show war die erfolgreichste Sendung, die der Sender E! Germany jemals produziert hat. Grund genug, dass das Abenteuer bald weiter geht!

"Ich bin so glücklich und dankbar! 'Riccardo's Dream Date – Fan Edition' kommt und wird nicht nur die Träume der Promis wahr werden lassen, sondern auch eure", schrieb der Netz-Star bei Instagram. Die Fans dürften nach dieser Nachricht wohl Freudensprünge gemacht haben. Wer näheres zum TV-Projekt wissen möchte, muss in den nächsten Tagen den Insta-Account des Britney Spears-Fans verfolgen. "Ich kann es gar nicht abwarten, nächsten Monat wieder am Set zu sein", jubelte der Glitzer-König.

Bei Riccardo läuft es einfach! Im Bereich "Fashion" staubte der lebensfrohe Influencer Anfang Mai einen begehrten ABOUT YOU Award ab. "Mit dem Preis ist einfach ein Traum in Erfüllung gegangen", postete Riccardo. Na, mal abwarten, welche Träume er dann in Zukunft wieder erfüllen wird. Schaut ihr rein? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Jason Merritt/Getty Images for Cadillac Riccardo Simonetti bei der Cadillac Oscar Week Celebration in Los Angeles

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Blogger Riccardo Simonetti mit Krone und Glitzer-Bart

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Riccardo Simonetti bei den ABOUT YOU Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de