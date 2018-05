Selena Gomez (25) hat ganz klare Vorstellungen von ihrem Leben – nur braucht sie dafür noch den richtigen Mann! Denn die Sängerin hegt den Wunsch nach dem klassischen Familienglück: Sie möchte heiraten, Kinder und das Haus ihrer Träume. Mit ihren bisherigen Partnern DJ Zedd (28), Rapper The Weeknd (28) und On-Off-Freund Justin Bieber (24) hat das nicht geklappt. Keiner von ihnen konnte die 25-Jährige bisher von sich überzeugen – doch Selena hält an ihrer Vision fest!

Die "Wolves"-Interpretin ist bereit für etwas Neues. "Sie will Mama sein, eine Hochzeit und den weißen Holzzaun vor ihrer Haustür", verriet ein Insider jetzt dem US-Magazin The Hollywood Life. Nach ihrer lebensrettenden Nierenoperation habe sie nun wieder die notwendige Energie, um sich auf einen neuen Partner einzulassen. "Sie will ihr Leben mit jemandem teilen und mit ihm alle schönen Momente einer Beziehung genießen. Sie will sich wieder verlieben und hofft, dass sie den richtigen Typen endlich trifft und mit ihm ein tolles Leben führen kann", fuhr die Quelle fort.

Ob das nicht vielleicht doch ein Job für den Biebs wäre? Justin jedenfalls würde "keine Sekunde zögern" und am liebsten sein Leben mit ihr verbringen, wie ein Vertrauter des Musikers erst vor wenigen Tagen gegenüber dem Online-Magazin ausplauderte: "Er kann einfach nicht akzeptieren, dass ihre Beziehung zu Ende ist. Er betrachtet sie als seine Seelenverwandte."

Nicholas Hunt/Getty Images for Huffington Post Selena Gomez und The Weeknd bei der "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between"-Gala

Jesse Grant/Getty Images for WE Selena Gomez in Inglewood, Kalifornien

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

