Passend zum Motto "Magic Moments" tanzten Barbara Meier (31), Ingolf Lück (60), Judith Williams (45), Julia Dietze (37) und Thomas Hermanns (55) vergangenen Freitag bei Let's Dance ihren persönlichen magischen Moment. Nur einer fehlte: AWZ-Star Bela Klentze (29) hatte den Tanzkader überraschend verlassen müssen. Ein Kreuzbandriss machte ihm einen Strich durch die Rechnung. An seiner Stelle tanzte die eigentlich bereits ausgeschiedene Iris Mareike Steen (26). Und obwohl Bela deren Show-Comeback feiert, hätte er viel lieber selbst getanzt.

Die unfreiwillige Freizeit nutzte der 29-Jährige zunächst für einen Kurztrip in die Sonne. So richtig die Seele baumeln lassen konnte er aber nicht – das tägliche Training mit seiner Profitänzerin Oana Nechiti (30) fehlt ihm zu sehr. Das verrät auch sein neuester Instagram-Post. Über ein Pic, das ihn relaxt auf seinem Bett liegend zeigt, schreibt er: "Ich entspanne und vermisse das Training mit Oana Nechiti." Scheint ganz so, als habe der gebürtige Bayer sein Show-Aus noch immer nicht verkraftet!

Nachrückerin Iris hingegen hat zurzeit allen Grund zur Freude. Ihr gelang am Freitag nämlich ein wahrhaftiges Comeback-Wunder. Zu "All This Time" von Maria Mena (32) schwebte sie übers Parkett und heimste sich ihre persönliche Höchstleistung von 20 Punkten ein. Sogar der strenge Juror Joachim Llambi (53) ließ sich zu einem Lob hinreißen. Die Belohnung: Sie darf kommende Woche wiederkommen.

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze in der neunten "Let's Dance"-Sendung

Florian Ebener/Getty Images Daniel Hartwich, Bela Klentze und Oana Nechiti in der neunten "Let's Dance"-Show

Florian Ebener/Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polance bei der 9. "Let's Dance"-Show

