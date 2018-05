Das ist Geschwisterliebe! Seit Mitte Januar vervollständigt Baby Chicago die Familie von Kim Kardashian (37), ihrem Ehemann Kanye West (40) und den Kids North (4) und Saint (2). Das kleine Mädchen, das per Leihmutter zur Welt kam, verzaubert seither nicht nur seine Eltern, sondern wird auch von seinen Geschwisterchen mit viel Liebe überschüttet. Genau so einen liebevollen Kuschelmoment hat Mama Kim nun in den sozialen Medien für ihre Supporter festgehalten!

Auf Instagram teilte die Influencerin einen putzigen Schnappschuss von Saint und Chicago: Ihr zweijähriger Sohn liegt darauf mit einem breiten Grinsen neben seiner neugeborenen Schwester und legt zärtlich seinen Arm um die Kleine. "Manchmal brauchen wir alle eine Umarmung", beschreibt die Dreifach-Mama das Pic. Erst vor einem Monat offenbarte die Kurven-Beauty gegenüber Talkmasterin Ellen DeGeneres (60), wie sehr Saint den neuen Familienzuwachs vergöttert: "Er liebt seine kleine Schwester. Er ist so süß zu ihr."

Nur ein Kardashian-West-Kind tut sich schwer mit der neuen Geschwisterliebe: North! Die Vierjährige soll schon nach der Geburt ihres Brüderchens vor Eifersucht rebelliert haben. Um diesem Verhalten bei Chicago entgegen zu wirken, haben Kim und Kanye ihrer North schon vor Monaten einen kleinen Hund geschenkt. Dazu verriet ein Insider im People-Interview: "Kim dachte, es wäre eine gute Idee, wenn sich North um einen Welpen kümmern und sich so auch auf ein Baby-Geschwisterchen vorbereiten könnte."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Saint und Chicago

Instagram / kimkardashian Chicago und Saint West, die Kinder von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

