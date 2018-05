Ihr kommt kein Schnaps mehr ins Haus. Im Februar soll Selena Gomez (25) für zwei Wochen in der luxuriösen Reha-Einrichtung Prive-Swiss in Connecticut untergekommen sein. Während dieser Zeit hat sich die Sängerin offenbar noch einmal ganz besonders auf ihre Gesundheit besonnen. Ein Insider plauderte jetzt aus, dass die junge Frau keinen Tropfen Alkohol mehr trinken würde – nicht einmal, wenn sie eine Feier schmeißt.

In der vergangenen Woche habe Sel eine Party für einen Freund bei sich zu Hause organisiert. Etwas habe auf dem Buffet für die Gäste aber gefehlt, wie eine Quelle gegenüber Page Six ausgeplaudert haben soll: alkoholische Getränke in jeglicher Variation! "Selena konzentriert sich wirklich sehr auf ihre Gesundheit", erklärte der Informant das Fehlen der hochprozentigen Flüssigkeiten.

Wegen ihrer Lupuserkrankung musste der 25-Jährigen vor einigen Monaten eine Niere ihrer Freundin Francia Raisa (29) transplantiert werden. Der unbekannte Tippgeber des Online-Magazins mutmaßte, dass Selena deshalb auf alles verzichten würde, was ihren Organen schaden könnte.

Sean Zanni / Getty Images Selena Gomez in New York

Tommaso Boddi / Getty Images for WE Selena Gomez bei einem Event in Inglewood

Matt Winkelmeyer / Getty Images Selena Gomez

