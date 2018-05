Tom Kaulitz (28) hatte im großen Germany's next Topmodel-Finale eine andere Favoritin als seine Liebste Heidi Klum (44)! Das frisch verliebte Paar sorgte am Donnerstagabend im deutschen Fernsehen für eine weitere Liebespremiere: Zum ersten Mal begleitete Tom seine Freundin in ihre eigene TV-Show – und beobachtete seine Angebetete mit verliebten Blicken aus der ersten Reihe. Was die Siegerin der Castingshow anging, schien der Tokio Hotel-Gitarrist allerdings keinen guten Riecher zu haben – er glaubte bis zuletzt an die zweitplatzierte Julianna (20)!

Im red!-Interview mit seinem Bruder Bill Kaulitz (28) gestand der Musiker kurz nach dem TV-Showdown kleinlaut: "Ich habe ehrlich gesagt auf die andere getippt. Ich dachte Julianna läuft ein bisschen besser, aber ich habe eigentlich keine Ahnung davon", lachte der Bartträger. Den Nachwuchsmodel-Geschmack seiner Liebsten scheint Tom noch nicht all zu gut zu kennen. Am Ende machte nämlich die freche Toni (18) das Rennen. Ob die beiden darüber am Abend wohl noch diskutiert haben?

In der Sendung zeigte sich Heidi distanziert von ihrem Lover. Wie Promiflash in der Arena beobachten konnte, studierte die 41-Jährige in den Werbepausen lieber konzentriert ihre Moderationskarten, als mit ihrem Tom zu turteln. Vor einem Jahr sah das mit Ex Vito Schnabel (31) noch ganz anders aus. Damals hatte sich Heidi sogar zu dem einen oder anderen Küsschen mit ihrem einstigen Herzbuben hinreißen lassen. Tom und Heidi schienen das lieber auf einen privateren Rahmen verschieben zu wollen.

Instagram / julianna.topmodel.2018 Julianna, GNTM-Finalistin 2018

Florian Ebener/Getty Images Toni im GNTM-Finale 2018

Gigi Iorio / Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes 2018

