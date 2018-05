Wird es zwischen Viola Kraus (27) uns Sebastian Fobe (32) bei Bachelor in Paradise etwa ernst? Vergangene Woche bezog die Beauty die Single-Villa auf Ko Samui und entführte den Fitnesstrainer direkt auf ein Einzel-Date. Nach einer kleinen Wasserschlacht ließen die zwei Turteltauben den Abend am Strand ausklingen und warfen sich vielsagende Blicke zu – der Beginn einer neuen Liebe? Zumindest Viola scheint sich mit dem Sport-Fan pudelwohl zu fühlen.

"Wenn es sich gut anfühlt, dann mach's", schreibt die Beauty nun in ihrer Instagram-Story. Ob sie damit tatsächlich die gemeinsame Zeit mit Sebastian meint, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Allerdings könnte sie damit tatsächlich Stellung zu den aktuellen Gerüchten rund um den heiklen Beziehungsstatus des 32-Jährigen beziehen. Schließlich soll der Hannoveraner schon längst eine Frau an seiner Seite haben. Doch es scheint fast so, als wolle sich Viola davon nicht beirren lassen.

Was sich genau zwischen den beiden Singles entwickelt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Angeblich soll Sebi neben Viola auch Interesse an Carina Spack haben. Die hat in der nächsten Woche aber erst mal ein Date mit Neuzugang Niklas Schröder (29) und das sorgt zwischen den Rosenbrüdern für eine hitzige Diskussion, wie der neue RTL-Trailer andeutet.

