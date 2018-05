Bei Die Bachelorette hatten Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (32) 2017 um das Herz von Jessica Paszka (28) gebuhlt. Für beide gab es zwar in der Kuppelshow kein Liebesglück, dafür ist aber eine Männerfreundschaft entstanden. Ihre Bromance scheint nun allerdings wegen Bachelor in Paradise in Gefahr zu sein. Sebi und Nik suchen wieder nach einer Partnerin im TV und haben es auf die gleiche Frau abgesehen. Nik hat sogar ein Date mit Carina Spack an Land gezogen: Ist es das Ende der Rosenbrüder?

Auf Thailands Insel Koh Samui wird geflirtet, denn kurz nach seiner Ankunft im Paradies hat Nik eine Verabredung mit Carina. Wie ein RTL-Trailer verrät, sind der 29-Jährige und die Blondine in einem Boot unterwegs, doch der Trip könnte für den Tätowierten gleich aus zwei Gründen zum Untergang werden. Zum einen hat der Wallenhorster eine Abneigung gegen Fische. Zum anderen dürfte der Influencer einem möglichen Streit mit seinem Kumpel Sebi entgegen schippern – je nach Verlauf des Trips.

Der 32-Jährige hatte zuletzt ein vielversprechendes Rendezvous mit Viola Kraus (27). Aber hat er auch ein Auge auf Carina geworfen? Diese Vermutung lässt zumindest ein anderes Vorschau-Video erahnen, in dem der Konkurrenzkampf zwischen Nik und Sebi schon kurz zu sehen war. Welches Paar würde euch besser gefallen? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Niklas Schröder, "Die Bachelorette"-Kandidat 2017

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder und Sebastian Fobe

