Kilo-Killer Let's Dance! Seit Monaten trainieren die Stars und Sternchen für die beliebte RTL-Tanzshow. Kein Wunder also, dass die Promis dabei auch ordentlich an Gewicht verlieren. Doch wie viel Pfunde haben die Kandidaten rund um Judith Williams (45), Iris Mareike Steen (26) und Barbara Meier (31) sich in den letzten Wochen von der Hüfte getanzt? Promiflash hat bei den Girls des Formats nachgehakt.

Auf die Waage steigt Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams zwar nicht, trotzdem bleibt auch ihr der Shape-Effekt des Tanzens nicht verborgen: "Natürlich ist mein Körper fester geworden, aber ich habe nicht noch weiter abgenommen. Das ist auch nicht mein Ziel", erklärte die Unternehmerin im Interview.

GZSZ-Liebling Iris hat mit Abstand das meiste Gewicht verloren. Schon nach wenigen Shows konnte sich die Blondine von unglaublichen zehn Kilo Körpergewicht verabschieden. Auch wenn der Soap-Star kurz vorm Halbfinale seine Tanzschuhe an den Nagel hängen muss, freut Iris sich über das Ergebnis auf der Waage: "Es ist schön! Jetzt für den Sommer ist das natürlich super. Man darf gespannt sein, wie lange es hält," erzählte sie Promiflash kurz nach ihrem Ausscheiden am vergangenen Freitag.

Model Barbara Meier hat es mit Tanzpartner Sergiu Luca (35) hingegen ins Halbfinale geschafft – und auch für sie ist "Let's Dance" zur kleinen Abnehmkur geworden: "Ich habe ein bisschen abgenommen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte." Trotzdem trauert die Germany's next Topmodel-Beauty ihren geschätzten drei Kilo weniger auf der Hüfte nicht nach. Der Grund: Sie kann nun einfach essen, worauf sie Lust hat, ohne groß darüber nachzudenken.

