Die Kölner können von Lukas Podolski (32) einfach nicht genug bekommen. Der Ex-Spieler des 1. FC Köln eröffnete am Samstag seine zweite "Ice Cream United"-Filiale in der Domstadt. Hierfür wollte sich der mittlerweile in Japan kickende Fußballer persönlich hinter den Tresen stellen. Doch es fehlte ein Sicherheitskonzept für seine Anwesenheit und da großer Andrang erwartet wurde, drohte die Stadt mit einem Verbot von Poldis Eisdielen-Auftritt. Der Ex-DFB-Star zog seinen Plan allerdings trotzdem durch und riskierte ein Bußgeld.

Wie die Bild-Zeitung berichtete, erschienen zur Eröffnung nicht nur jede Menge Fans des Weltmeisters, sondern auch Mitarbeiter des Ordnungsamts. Sie protokollierten das Ausmaß der Veranstaltung und nach Auswertung ihres Berichts entschied die Kölner Stadtverwaltung: "Es gibt kein Bußgeld." Glück im Unglück also für Lukas. Die Polizei war zwar mit mehreren Einsatzwagen vor Ort, zu einem nennenswerten Zwischenfall kam es trotz der mehr als 1000 Besucher aber nicht.

In der Vergangenheit verliefen auch andere unternehmerische Gastro-Projekte des Außenstürmers nicht ganz ohne Gegenwind. So beschwerte sich die Tierschutzorganisation PETA Anfang des Jahres über die Dönerspieße, die in Poldis "Mangal Döner" angeboten wurden. Sie forderte, dass der Profisportler auf eine fleischlose Variante umsteigen solle.

Instagram / poldi_official Lukas Podolski in seiner Eisdiele

Shaun Botterill/Getty Images Lukas Podolski bei seinem letzten Länderspiel Deutschland gegen England im März 2017

Instagram / poldi_official Lukas Podolski im Urlaub

