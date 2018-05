Endlich ist es offiziell: Will Smith (49) gehört tatsächlich zu den Stars, die den WM-Song 2018 an den Start bringen. Der Schauspieler steuert einen Rap-Part zu "Live It Up" bei und wird dabei von Reggaeton-Star Nicky Jam (37) und Sängerin Era Istrefi unterstützt. Für Will ist der Song ein erster Schritt in Richtung Musik-Comeback: Nach einigen Features wird der 49-Jährige bald noch mehr eigene Titel veröffentlichen – jetzt heizt er mit seinem WM-Track aber erst einmal Fans und Fußballspielern gehörig ein!



