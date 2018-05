Sie geht vollkommen in ihrer neuen Rolle auf! Bonnie Strange (31) ist seit wenigen Tagen Mutter. Mit 31 Jahren bekam das Model am 21. Mai sein erstes Kind: Töchterchen Goldie Venus Weilert. Auf ein Bild der kleinen Schnullerbacke mussten Fans bisher zwar noch warten. Updates über Bonnies Leben als Neu-Mama gibt es für die Anhänger der erfolgreichen Influencerin trotzdem. Ganz neu auf der Strange-Agenda: frisch gewaschene Strampler aufhängen!

Dieses Hobby hätte sich Bonnie vor wenigen Monaten wohl selbst nicht träumen lassen! Ihre erste Zeit als frischgebackene Mama verbringt sie bei ihren Eltern. Auch ins traute Heim von Mama und Papa Strange nimmt die Ex von Model Leebo Freeman (29) ihre Fans mit. So präsentiert sie zum Beispiel stolz den Kinderwagen und posiert mit vollen Windeln. Ein neuer Instagram-Shot zeigt nun eine weitere neue Mami-Beschäftigung der Schönheit. Bonnie steht lässig in einem langen, weißen Kleid im Garten ihrer Eltern. Neben ihr: ein Wäscheständer voller Baby-Klamotten. Dazu schreibt das Werbegesicht: "Ein weiterer Tag, ein weiteres Hobby, das es zu entdecken gilt."

Wann Bonnie ihre Kleine der Öffentlichkeit präsentieren wird, ist nicht klar. Was allerdings fest steht, ist, dass der Achtziger-Jahre-Fan Goldie nicht verstecken wird. Im Promiflash-Interview 2017 erklärte sie, sie würde ihr Kind auf jeden Fall auf Instagram zeigen.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Namensschild von Bonnie Stranges Baby

Cinamon Red / WENN.com Bonnie Strange bei der Berlin Fashion Week 2018

