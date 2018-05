Sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) werden in wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern. Nach einem wochenlangen Versteckspiel teilen die YouTuber nun fast jeden Moment der Schwangerschaft mit ihren Fans. Bibi ist momentan in der 23. Schwangerschaftswoche und zeigt in ihrer Instagram-Story, wie ihr Sohn immer aktiver wird. In dem kurzen Clip versucht der Papa in spe, das Baby zu Bewegungen zu animieren. "Ganz oft drückt er zurück", schwärmt er.



