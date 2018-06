Fata Hasanović (23) hat es vor ziemlich genau zwei Jahren ins Finale von Germany's next Topmodel (30) geschafft. Zwar hat sich Konkurrentin Kim Hnizdo (21) in der elften Staffel den Sieg geschnappt, doch auch Fata startete nach der Show in der Modelbranche voll durch. Gleichzeitig entwickelte sie sich zu einem Social-Media-Star, der seine Follower stets auf dem neusten Stand hält. Ein aktueller Post der Beauty bereitet den Fans jetzt jedoch echte Sorgen: Fata muss sich einer Operation unterziehen!

In ihrer Instagram-Story schreibt die 23-Jährige am Freitag: Ich habe heute meine erste OP. Mir ist schlecht und ich habe Mega-Angst. Ich hatte noch nie eine und weiß nicht, was auf mich zukommt. Mann, will das nicht." Um was für einen Eingriff es sich genau handelt, verrät die Beauty nicht, nur so viel nimmt sie vorweg: "Und nein, keine Schönheits-OP."

Sie ist nicht das erste ehemalige GNTM-Model, dass sich unters Messer legen muss. Bei der Siegerin von 2014, Stefanie Giesinger (21), standen in den vergangenen Monaten immer wieder Krankenhausaufenthalte an. Von Geburt an sind Steffis Organe seitenverkehrt angelegt – das hat ihr in letzter Zeit große Probleme gemacht, weshalb auch sie auf dem OP-Tisch landete. Mittlerweile geht es ihr aber wieder besser – das nimmt vielleicht auch Fata ein bisschen die Angst vor dem Eingriff.

