Anfang April schockten Jenna Dewan (37) und Channing Tatum (38) ihre Fans mit dem Eheaus. Trotz der Trennung sind die einstigen Lovebirds Hollywoods immer noch für ihre gemeinsame Tochter Everly (5) da und verbringen die Zeit zusammen mit ihrem Engel. Doch beim Geburtstag seiner kleinen Prinzessin ist Channing nicht dabei. Deshalb nahm Jenna die Sache in die Hand und organisierte eine kunterbunte Sause für Everlys B-Day!

In ihrer Instagram-Story teilte die Vollblut-Mami nun ein paar richtig coole Pics von der Geburtstagsfeier ihrer Tochter. Mit riesigen "Happy Birthday"- und Einhorn-Ballons schmückte die Tänzerin die Terrasse ihres Hauses. Die zwei Hunde der 37-Jährigen wurden standesgemäß mit Partyhütchen ausstaffiert und warteten geduldig auf das Geburtstagskind. Aber auch die festlich gedeckte Tafel konnte sich sehen lassen: Mit einer Menge Dekoration feierte die Fünfjährige auf jeden Fall eine farbenfrohe Fete.

Warum Channing den Geburtstag seines Töchterchens nicht mitfeierte, ist nicht bekannt. Es könnte sein, dass er zurzeit gar nicht in der Stadt ist! Denn ein Trennungsgrund soll der Wunsch des Schauspielers gewesen sein, an den Broadway nach New York zu gehen. Für Jenna kam dies wohl nie infrage, da sie im 4.500 Kilometer entfernten Los Angeles bleiben wollte.

Instagram / jennadewan Die Geburtstagparty von Jenna Dewans Tochter Everly

