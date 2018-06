Von anfangs 14 Let's Dance-Kandidaten sind nur noch vier Promis übrig. Barbara Meier (31), Judith Williams (45), Julia Dietze (37) und Ingolf Lück (60) treten im Halbfinale mit jeweils drei Performances an. In der heutigen Sendung wartet eine ganz besondere Herausforderung auf das Quartett und seine Profipartner: In drei Minuten muss eine Choreografie einstudiert werden. Wer meistert diese Aufgabe und die anderen Auftritte am besten und soll ins Finale ziehen?

Barbara und Sergiu Luca (35) müssen ein kleines Trauma überwinden. In der vergangenen Show verlor der Sportler kurz den Halt und stürzte mit dem Model zu Boden. Unbeirrt machten sie weiter, doch zitterten am Ende um den Einzug in die nächste Runde. Ob es dieses Mal besser läuft? Seit Wochen erleben Julia und Massimo Sinató (37) einen wahren Punkteregen. Dank konstant guter Leistungen zählt die Schauspielerin zu einer der großen Favoritinnen der Staffel.

Mit Judith und Erich Klann (31) bekommt Julia aber nicht zu unterschätzende Konkurrenz. Die Unternehmerin und ihr Coach holten sich schon mehrfach die höchste Wertung der Jury und haben deshalb vielversprechende Chancen auf den "Dancing Star"-Pokal. Komiker Ingolf und Ekaterina Leonova (31) müssen sich davor nicht verstecken. Über die 10-Punkte-Kellen konnten auch sie sich schon freuen. Der 60-Jährige hat schon einen Titel sicher: Er ist der beste männliche VIP-Teilnehmer 2018.

Model Barbara Meier und Profitänzer Sergiu Luca

Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance", Show sieben

Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance"

Ekaterina Leonova und Ingolf Lück



