Für Supermodel Chanel Iman (27) könnte es privat nicht besser laufen: Seit Anfang März sind das Victoria's Secret-Model und der Footballspieler Sterling Shepard verheiratet. In wenigen Monaten wird aus dem Paar eine kleine Familie, denn Chanel erwartet zum ersten Mal ein Kind. Doch bevor sich die 27-Jährige in die Babypause verabschiedet, wird noch fleißig gefeiert. In dieser Woche zeigte sich Chanel gleich bei mehreren Partys mit dem wohl schönsten Accessoire – ihrem Bauch!

Das Modeunternehmen Revolve veranstaltetete zwei Events in London, bei denen zahlreiche Laufstegschönheiten geladen waren. Am Dienstag überzeugte die schwangere Chanel im Schimmer-Look: Doch das Glitzerkleid konnte nicht von ihrem wachsenden Glück unter ihrem Herzen ablenken. Noch deutlicher wurde es am Donnerstag. In einem Hauch aus lilafarbenem Nichts präsentierte sich die werdende Mama stolz auf Instagram.

Chanel ist nicht das einzige Victoria's Secret-Girl, das in anderen Umständen ist. Die Geburt von Candice Swanepoels (29) Sohn lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ihre Kolleginnen Miranda Kerr (35) und Behati Prinsloo (29) können ihren Nachwuchs schon in die Arme schließen. Miranda bekam wieder einen Jungen, während Behati seit Februar Mutter von zwei Töchtern ist.

WENN.com Chanel Iman bei einer Party in London

Anzeige

Gustavo Caballero/Getty Images for ESPN Chanel Iman und Sterling Shepard in Houston, Texas

Anzeige

Chris Delmas/AFP/Getty Images Chanel Iman bei den Revolve Awards in Hollywood

Anzeige

Frei geraten: Bekommt Chanel ein Mädchen oder einen Jungen? Eine Tochter Einen Sohn Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de