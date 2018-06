Neben seinem Stern auf dem Hollywoood Walk of Fame wurde Actionstar Vin Diesel (50) mit einer Auszeichnung bedacht, die er sich auch an die Wand hängen kann: Der Schauspieler erhielt einen wissenschaftlichen Doktorgrad ehrenhalber. Und zwar nicht von irgendeiner Universität, sondern vom Hunter College, an dem Vin vor 30 Jahren studiert hat. Damals verließ er die Uni, um seinen ersten Film zu drehen, aber die Schule ist noch immer mächtig stolz auf ihren berühmten Muskelmann!

Der Fast & Furious-Star nahm den Doktor ehrenhalber, der sich "Humane Letters in English" nennt, diese Woche in der Radio City Music Hall in New York in Empfang. In seiner Rede berichtete Vin, dass er seine Studienzeit noch immer in liebevoller Erinnerung behalte, wie Just Jared wissen will: "Als ich in Hollywood ankam, war ich immer stolz auf das Hunter College. Ich erzählte jedem, dass ich dort so viel gelernt habe." Er sei jung gewesen und habe nebenher als Türsteher gearbeitet: "Aber wenn ich nicht den Rausschmeißer gemacht habe, war ich in diesen Klassenzimmern, an der Seite der vielfältigsten Studentenschaft dieser Erde."

Die Schauspiel-Kurse hätten Vin so unglaublich viel gegeben: "Wir streben nach mehr. Wir können alles schaffen. Du lernst das hier und nimmst es mit in den Rest der Welt." Und dann könne man auch auf Hollywood blicken und das Gesicht der Traumfabrik ändern: "Weil du Würde hast, und Stolz und den Willen, zu kämpfen." Hättet ihr gedacht, dass Vin so stolz auf seine Uni-Zeit ist? Stimmt ab!

Frederick M. Brown/Getty Images Vin Diesel und Michelle Rodriguez 2013 in Hollywood

Rick Diamond/One Voice: Somos Live!/Getty Images Vin Diesel beim Konzert One Voice: Somos Live! in Miami

Instagram / vindiesel Vin Diesel, Hollywood-Star

