Bahnt sich da etwa eine echte Beziehungskrise an? Kim Kardashian (37) und Kanye West (40) mussten in den vergangenen anderthalb Jahren eine Menge Hürden überwinden. Nachdem der Reality-Star Ende 2016 in seinem Pariser Apartment ausgeraubt wurde, folgte wenige Wochen später der psychische Zusammenbruch von Kims Rapper-Ehemann. Kanye hat sich daraufhin mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, polarisierte zuletzt aber immer wieder durch seinen Support von US-Präsident Donald Trump (71) und verstörende Aussagen – brachte seine Fans damit in Rage. Nach all dem Trubel scheint er jetzt auch noch seine Frau gegen sich aufzubringen. Der Grund: eine andere Frau an Kanyes Seite!

Auf Twitter zeigte Kanye seine Begeisterung für die "Black Lives Matter"-Kritikerin Candace Owen, doch das scheint Ehegattin Kim gar nicht zu gefallen, wie eine Quelle gegenüber InTouch verriet: "Kanye ist besessen von Candace Owens und Kim wird buchstäblich wahnsinnig. Er bewundert sie ununterbrochen, sagt, wie intelligent, talentiert, mutig und furchtlos sie ist." Kanye habe sogar gesagt, er wolle, dass Töchterchen North West (4) eine starke und gebildete Frau wird, genau wie Candace.

Obwohl Kim angeblich eine starke Antipathie gegen Candace hegt, trafen beide Frauen bei einem Event jetzt aufeinander. Neben vielen Freunden, Bekannten und Kollegen war auch die Kommentatorin zu Kanyes Party zu seinem neuen Album "Ye" eingeladen.

Larry Busacca / Getty Images Kanye West, US-amerikanischer Rapper

Frazer Harrison/Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards

