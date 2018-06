Das Kardashian-Chaos geht in die nächste Runde: Gerade als sich der Trubel um Tristan Thompsons (27) Fremdgehskandal langsam zu legen schien, rappte Khloes (33) Schwager Kanye West (40) doch glatt in einem Song über die Story. Das lässt sich die betrogene Neu-Mama aber offensichtlich nicht gefallen: In einem Snapchat-Clip hört die Kultschwester nun im Gegenzug einen Song von Taylor Swift (28) – dabei ist der blonde Superstar quasi als Kanyes Erzfeindin bekannt. Na, wenn das den Haussegen mal nicht noch schiefer hängen lässt!



