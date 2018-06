Jetzt wird's langsam ernst. Das große Finale von Bachelor in Paradise rückt immer näher und die Stars kämpfen Woche für Woche um den Einzug in die nächste Folge. Auch in der fünften Episode herrschte Drama und Turtelalarm auf der thailändischen Insel Ko Samui. Schon kurz nach ihrem Einzug buhlte Janika Jäcke (29) um das Herz von Frauenheld Sebastian Fobe (32). Das Pikante: Schon in der Vergangenheit hatten die zwei ein gemeinsames Date. Doch auch Neuankömmling Annika Körner hatte es auf den smarten Hannoveraner abgesehen. Dabei soll der privat längst vergeben sein. Außerdem flirtete er in den letzten Folgen mit Viola Kraus (27) und Carina Spack. Da die Männer letztendlich die Qual der Wahl hatten, mussten zwei Frauen das Paradies verlassen.

So langsam kristallisieren sich die ersten Traumpaare im Resort heraus. Wie schon in den letzten Wochen hatte Domenico De Cicco nur Augen für seine Auserwählte Evelyn Burdecki. Kein Wunder, dass er seine Rose an die schöne Blondine übergab. Und auch Philipp Stehlers (30) Wahl schien von vornherein festzustehen. Er entschied sich für seine Langzeit-Romanze Pamela Gil Marta. Michael Bauer (27) revanchierte sich für die Rosenvergabe in Woche vier und gab sein Blümchen an Svenja von Wrese weiter. Ernst wurde es liebestechnisch in dieser Woche weder für Paul Janke (36) noch für Christian Rauch. Während der Ur-Bachelor von 2012 Buddy Carina Spack in die nächste Runde beförderte, übergab Christian seine Rose an Viola Kraus. Zittern mussten also tatsächlich die Sebi-Girls Annika und Janika sowie Ex-Bachelor-Kandidatin Ela Tas.

Die letzte Entscheidung des Abends musste Sebastian höchstpersönlich treffen. Doch bevor er seine Blume übergeben durfte, sollte er mit den Gerüchten aufräumen. Es wurde nämlich gemunkelt, dass er seine Traumfrau privat längst gefunden hat. Doch er dementierte und vergab seine Rose an Neu-Kandidatin Annika. Damit endete das Liebes-Abenteuer für Janika und Ela.

