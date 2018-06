Nur noch wenige Stunden, dann sind sie Mann und Frau! Morgen werden Ex-Der Bachelor-Rosenkavalier Leonard Freier (33) und seine Jugendliebe Caona vor den Traualtar treten und sich das Jawort geben. Nach langer Planung, Hochzeitstanz-Training und romantischem Liebes-Tattoo können es Braut und Bräutigam nun kaum noch erwarten. Trotzdem verspricht Leo nicht alle Tage, sein Herz für immer in die Hand seiner Liebsten zu legen. Kein Wunder, dass ihm heute ganz schön die Nerven flattern!

Das machte Leonard nun via Instagram deutlich. Neben ein niedliches Pärchen-Pic des zukünftigen Brautpaares schrieb er: "Die Zeit rast. Morgen ist es so weit. So langsam steigt die Anspannung beziehungsweise Nervosität doch. Ich nehme euch morgen mit auf eine Reise in ein neues Kapitel meines Lebens." Seinen Followern hat der Beau nämlich versprochen, sie auf seinem Social-Media-Kanal am schönsten Tag seines Lebens teilhaben zu lassen.

Seine Fans sind deshalb schon ganz aus dem Häuschen vor Freude und beglückwünschen die Liebe von Caona und Leo mit unzähligen Kommentaren – darunter auch Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (25): "Wie aufregend", schreibt sie und fügt ein lachendes Smiley an. Werdet ihr Leos großen Tag morgen online mitverfolgen?

Instagram / leonard.freier Leonard Freier und Caona

Anzeige

Instagram / leonard.freier Leonard Freier und seine Verlobte Caona

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Sternchen

Anzeige

Seid ihr online bei der Hochzeit von Leo und Caona dabei? Ja, das wird bestimmt wunderschön! Nein, das interessiert mich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de