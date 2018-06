Das hat sie sich wohl von ihrer großen Schwester Miley Cyrus (25) abgeguckt! Auf Noah Cyrus' (18) Social-Media-Profilen geht es in letzter Zeit immer verruchter und nackter zu. Von Sängerin Miley ist man solche Schnappschüsse ja schon gewohnt: Sie ist ein bekennender Frischluft-Fan – und präsentiert ihren Körper gern im Eva-Kostüm. Bei Noah ging es bisher etwas züchtiger zu. Das gehört nun offenbar der Vergangenheit an. Sie präsentiert sich jetzt oben ohne planschend im Netz.

Auf Instagram teilte die 18-Jährige ein paar freizügige Schnappschüsse aus dem Urlaub. Darauf ist sie vollkommen nackt in einem Whirlpool zu sehen, mit ihren Händen bedeckt sie das Nötigste, der Schaum im Badewasser tut sein Übriges. "Die Ferien sind vorbei. Zurück an die Arbeit. Seid ihr alle bereit für neues Zeug?", kommentierte Noah die Bilder. Mit "Zeug" ist vermutlich neue Musik gemeint. In diesem Jahr hat Noah bereits zwei Singles veröffentlicht. Aktuell arbeitet sie an ihrem ersten Studioalbum.

Doch nicht nur die beiden Cyrus-Schwestern sind äußerst musikalisch: Ihr Vater, der Countrysänger Billy Ray Cyrus (56), hat sein Talent offenbar an seine Kinder vererbt. Billys älteste Tochter Miley ist seit Jahren im Musikbusiness erfolgreich. Das will Noah ebenfalls erreichen – und auch in Sachen nackter Haut eifert sie ihrer Schwester nun nach.

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus nackt in Whirlpool

Instagram/Miley Cyrus Miley Cyrus

Instagram/mileycyrus Miley Cyrus

