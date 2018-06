Hat Ur-Bachelor Paul Janke (36) etwa seinen Charme verloren? Bei Bachelor in Paradise läuft es für den smarten Blondschopf momentan alles andere als rund: Keine heißen Flirts, keine romantischen Dates – die Singleladys sehen in ihm eher einen guten Kumpel und Spaßvogel als einen potenziellen Partner. Dass der DJ eigentlich ein echter Funkensprüher ist, kann seine Ex und Bachelor-Gewinnerin Anja Polzer (34) bestätigen: Sie versteht absolut nicht, warum der einstige Rosenkavalier auf Ko Samui so zurückhaltend ist.

"Mich wundert es echt total, dass der Paul seine Flirtkünste bisher noch überhaupt nicht ausgepackt hat, weil das kann er wirklich gut. Das habe ich am eigenen Leib erlebt", erzählte Anja im RTL-Interview. Tatsächlich sind die beiden während der Kuppelshow damals ordentlich auf Tuchfühlung gegangen. Paul weiß also, wie man eine Frau um den Finger wickelt. Warum hält er sich nun also zurück? Die 34-Jährige glaubt, dass die ungewohnte Konkurrenzsituation den Womanizer aus dem Konzept bringt.

Anja findet es unglaublich schade, dass Paul bisher noch nicht gezeigt hat, was er kann – und hat einen ganz simplen Tipp in petto: "Er könnte überhaupt mal anfangen zu flirten, damit es klappt. Also ich glaube, er muss jetzt wirklich mal Gas gaben." Tatsächlich sollte der TV-Hottie so langsam mal in die Offensive gehen, denn seine Konkurrenz lässt nichts anbrennen. Besonders Sebastian Fobe (32) ist in Flirtlaune und shakert jede Woche mit einer anderen Frau.

