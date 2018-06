Schaulaufen der Royal-Ladys! Vor wenigen Stunden wurde das neuste Mitglied des schwedischen Königshauses getauft. Die kleine Adrienne meisterte ihren großen Auftritt ganz fantastisch und auch ihre Mama Madeleine (35) konnte gar nicht aufhören, übers ganze Gesicht zu strahlen. Neben dem süßen Täufling standen aber vor allem die Outfits der drei Prinzessinnen im Mittelpunkt – doch wer sah eigentlich am schönsten aus?

Madeleine setzte am Vormittag nicht nur ihr hübschestes Lächeln auf, sondern trug zu ihrem weiß-geblümten Kleid auch einen bunten Blumenkranz auf dem Kopf. Mit ihrem Töchterchen im Arm gab das natürlich ein wunderschönes Bild ab. Überhaupt war das Thema das Tages wohl floral angehaucht, denn auch Schwägerin Sofia (33) schlüpfte in ein cremefarbenes, glänzendes Dress mit Rosenmuster. Thronfolgerin Victoria (40) erschien zur Taufe in einer grün-weiß gepunkteten Robe mit lila Blumen – eine etwas ungewöhnliche Wahl. So wählte die Zweifachmama in der Vergangenheit gern Rosétöne für die Weihung ihrer Kids sowie Nichten und Neffen.

Auch der Nachwuchs hatte sich für den aufregenden Tag besonders schön herausgeputzt. Prinzessin Leonore (4) kam in einem zuckersüßen, weißen Kleidchen und zog irgendwann sogar ihre Schuhe aus. Die kleinen Jungs überzeugten hingegen in niedlichen Hemdchen und mit Hosenträgern.

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Madeleine und Chris O'Neil mit ihren Kindern Adrienne, Leonore und Nicolas

Michael Campanella/Getty Images Sofia, Alexander, Gabriel und Carl Philip von Schweden bei der Taufe von Prinzessin Adrienne

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden mit Sohn Oscar und Ehemann Daniel in Stockholm

