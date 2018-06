Jennifer Lawrence ist bekannt aus "Tribute von Panem" – damals trug die Oscarpreisträgerin ihre Haare noch in langen, braunen Wellen. Mittlerweile hat sich ihre Mähne aber verändert: J-Law trägt ihre Haare aktuell in einem frechen blonden Bob! Im Web tauchte jetzt eine junge Frau auf, die ihren früheren Look wieder aufleben lässt: Die 17-jährige Alexia Maier sieht genauso aus wie Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence!

Auf den Fotos von ihren Social-Media-Accounts ähneln die Gesichtszüge der jungen Frau denen von J-Law auf spektakuläre Weise! Sie trägt sogar ihre Haare so wie früher der "Tribute von Panem"-Star. Laut dem Onlinemagazin JungleVT soll die junge US-Amerikanerin regelmäßig auf der Straße angesprochen werden, weil die Menschen sie mit Jennifer verwechseln – sie werde dann um Autogramme und Selfies gebeten. Wenn Alexia daraufhin betone, dass sie nicht J-Law ist, würden ihr die meisten Menschen gar nicht glauben.

Der eine oder andere Star hatte sogar schon eine lustige Begegnung mit einem Lookalike: So wie die beiden Sänger Shawn Mendes (19) und Wincent Weiss (25), die sich beim Finale von Germany's next Topmodel über den Weg liefen. Die Boys posierten gleich für ein gemeinsames Foto, denn sie sehen sich super ähnlich!

Instagram / alxmai Alexia Maier

Adriana M. Barraza/WENN.com Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Instagram / alxmai Alexia Maier - Jennifer Lawrence Lookalike

