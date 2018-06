Gefühlschaos bei John Cena (41) und Nikki Bella (34). Erst Mitte April gab das Wrestling-Paar seine Trennung bekannt und löste sogar seine Verlobung. Der damalige Grund war Nikkis starker Kinderwunsch, für den John einfach noch nicht bereit war – bis jetzt. Seit der Reunion der beiden Mitte Mai sind sie wieder neu verliebt und auch John ist bereit für Nachwuchs.

"Ich würde es lieben, Vater zu werden", verriet der US-Amerikaner in einem Interview mit TMZ Sports. Vor ein paar Monaten erzählte er in den Medien bereits, wie sehr er seine Nikki liebe und wie gerne er Kinder mit ihr haben wolle. Der plötzliche Sinneswandel sei aber kein Plan, um seine Angebetete wieder zurückzugewinnen. "Ich widmete mein Leben meiner Arbeit und jetzt erkenne ich, was Leben ist und es ist wunderschön und ich denke ein Teil des Lebens ist es, Kinder zu bekommen."

Jetzt sind sie wieder ein Paar und vielleicht wird es nach überstandener Nachwuchsdebatte und der schlimmen Trennung auch bald wieder eine Verlobung und sogar eine Hochzeit geben. Für John ist eines jedenfalls klar: "Ich liebe Nicole noch immer, ich will sie immer noch heiraten und will immer noch eine Familie mit ihr gründen!"

Rachel Murray / Freier Fotograf John Cena und Nikki Bella bei der Premiere von "Daddy's Home 2" in Westwood

Frazer Harrison/Getty Images for WWE Nikki Bella und John Cena, WWE-Superstars

Ben Gabbe / Freier Fotograf / Getty Images John Cena und Nikki Bella, WWE-Superstars

