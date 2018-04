Die kleine Stormi Webster dürfte es mit ihren gerade mal zwei Monaten gewohnt sein, überall im Mittelpunkt zu stehen. Immerhin bezaubert das Töchterchen von Kylie Jenner (20) nicht nur etliche Social-Media-Follower, sondern auch den gesamten Kardashian-Jenner-Clan. Jetzt will auch die Familie von Papa Travis Scott (25) den Wonneproppen kennenlernen. Deshalb schmeißt Travis' Mutter jetzt eine extravagante Willkommensparty für ihre kleine Enkelin!

Wie ein Insider dem Onlineportal TMZ verriet, soll die Feier in einem Anwesen in Texas stattfinden, das Travis seiner Mutter zu Weihnachten geschenkt hat. Dabei soll Stormis Omi keine Kosten und Mühen für das Familien-Event scheuen. Kristall- und Blumendekorationen in Form von Blitzen und Regenwolken besorgte sie beispielsweise für die Party. Denn die steht unter dem Motto "Sturm" – passend zu Stormis ungewöhnlichem Namen.

Kylie wird ihr Babygirl natürlich begleiten. Ob auch noch andere Mitglieder der Keeping up with the Kardashians-Familie dabei sein werden, ist nicht bekannt. Was haltet ihr von einer so extravaganten Party für Stormi? Stimmt ab!

