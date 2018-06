Die Kardashians wissen eben, wie man eine ordentliche Geburtstags-Party schmeißt! Vergangenes Wochenende ist Rapper und Kardashian-Ehemann Kanye West 41 Jahre alt geworden. Und natürlich wurde das mit seiner gesamten Familie und vielen Freunden standesgemäß begossen: Bei einer Mega-Sause ließen Kanyes Liebsten den "Stronger"-Interpreten hochleben – und für die Gäste gab es auch das eine oder andere Schmankerl in bester Kanye-Manier zu bestaunen!

Das komplette Dinner war auf Kanyes Persönlichkeit abgestimmt: So wurde nicht nur eine abgefahrene Torte in Bergform serviert, die seinem aktuellen Albumcover extrem ähnlich sah. Die Schaumkrone des Verdauungskaffees der Anwesenden war auch noch mit dem Gesicht des Rappers verziert – ein absolutes Highlight, das Schwägerin Kendall Jenner (22) natürlich in ihrer Instagram-Story für die Nachwelt festhielt.

Aber nicht nur an kulinarischen Details war Kanyes Party an Extravaganz kaum zu überbieten. Wie man auf dem Snapchat-Account seiner Frau Kim Kardashian (37) sehen konnte, wurden die geladenen Gäste zusätzlich von dem Star-Mentalisten Lior Suchard mit Zaubertricks und mentalen Kunststücken unterhalten. Das zauberte sogar dem sonst so ernsten Kanye ein breites Lächeln aufs Gesicht.

