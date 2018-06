Sie sind schon ein Jahr zusammen und immer noch so verliebt! Dschungelcamp-Queen Maren Gilzer (58) und ihr Liebster Harry Kuhlmann schreiten mit gutem Beispiel voran. Nachdem sie sich im vergangenen Sommer als Liebespaar präsentierten, machten sie Nägel mit Köpfen und zogen zusammen. Pünktlich zum Beziehungsjubiläum traf Promiflash die 58-Jährige auf dem Produzenten-Sommerfest in Berlin. Dort gab sie uns ein kleines Romantikupdate: "Die Hunde verstehen sich super, wir haben schon tolle Urlaube gemacht und jetzt gerade am letzten Wochenende unseren Spätsommerurlaub gebucht – alles wunderbar!”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de