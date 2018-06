Am 7. Juni war es endlich so weit: Anna Maria Damm (22) und ihr Schatz Julian Gutjahr (21) konnten endlich ihr erstes Baby in die Arme schließen. Drei Tage nach Elianas Geburt zückt die bereits erschlankte YouTuberin endlich wieder die Kamera. "Mir geht es gut, übrigens. Ich bin immer noch im Krankenhaus und ich wollte mich hier noch mal bedanken für all eure Glückwünsche. Ich lese mir gerade die ganze Zeit eure Kommentare durch, sie schläft nämlich gerade", kommt sie in ihrer Instagram-Story beim Anblick ihrer Tochter gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus.



